Diskotantsijate mutanteerumine

Koht: Tallinna vanalinn, Uus tänav, täpsemalt vahel ka peopaigana toimetav India restoran Naganaga.

Aeg: 17. novembri õhtu, ­umbes 22.20, veidi enne seda, kui esimesed peolised peaks eelviimasele Mutant Discole saabuma. Küünlavalgust täis tagasaalis istuvad laua taga kolm DJd – Siim Nestor, Rhythm Doctor ja Raul Saaremets – ja nüüd, otsekui läheks kõrvad lukust lahti pika lennureisi järel, kuuleme me Siim Nestorit ütlemas, et ta läheb ja võtab baarist ühe viski ning Rhythm Doctor aka Chris Long ütleb seepeale, et tema, palun, võtaks siis ühe vee.