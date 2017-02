Diskoisa Nicky Sianole ilmutus revolutsiooniline idee plaate kokku miksida unenäos

Johanna Maria Mängel intervjueerib moodsa 11. veeburaril NO-teatris esinevat klubikultuuri pioneeri New Yorgist.

Sõna legendaarne kasutatakse põhjendamatult palju, kuid usun, et selles konkreetses kontekstis on ta lubatud. 11. veebruaril Tallinn Disco raames teatrit NO99 oma kohalolekuga õnnistava Nicky Siano nimi peaks igale muusikast keskmisest rohkem lugupidavale inimesele just selle omadusõna pähe tooma. Tegemist on mehega, kes polnud mitte ainult moodsa tantsupeo ja plaadikeerutamise sünni keskel, vaid üks selle sünnitajatest. 1970. underground disko- ja geiskeene hiilgeajal oli Siano üks esimesi, kes hakkas lugusid miksima ja kasutama nüüdsetele DJde töö põhiomaduseks olevat beatmatch tehnikat - kaks erinevat lugu mängivad samal ajal ja rütmis.

Juba 17 aastaselt oma DJ-deüüdi teinud mees oli regulaarne osaleja David Mancuso omakorda epohhiloovatel The Loft pidudel. Seal muide tutvus Siano tulevaste suurnimede, house’i ristiisa Frankie Knucklesi ja Larry Levaniga, kes peagi Nicky ja tema venna Joe poolt loodud The Gallery nimelises privaatdiskoteegis, lisaks õhupallide täispuhumisele ja punši maitsestamisele LSDga, mentori tiiva all enda plaadimängimisoskusi lihvisid. Olles ka üks Studio 54 residentidest oli just Nicky Siano see, kes Bianca Jaggeri sünnipäeval puldi taga oli, kui viimane valgel hobusel peole ratsutas. See on mees, kellelt võiks küsimusi esitama jäädagi, siin on vastused mõnele.

Kas mäletate oma DJ debüüti?

Jah mäletan küll, see toimus klubis nimega Round Table, mis asus New Yorgis Upper East Side’il. Ma olin just 17 saanud ja ma mäletan, et ma polnud närvis, vaid elevil – "wow, saan klubis mängida seda muusikat, mida armastan!". Nad andsid mulle alustuseks küll vaikse kolmapäeva õhtu ja kõik need 25 inimest selles suures ruumis seisid baarileti ääres, aga nädalavahetustel oli pilt teine – 1500 elevil tantsijat!

Te olite vaid 18, kui oma vennaga The Gallery avasite, kuidas klubi nii edukaks sai?

Edukuse tagavad mitmed elemendid – pühendumus, raske töö, sihikindlus ning loomulikult peab asi ise hea olema, sellesse peab uskuma ja keegi peab selle kohta sõna levitama. Koos Robini (Robin Lord, vendade sõber) ja Joega oli asi meil kontrolli all, kuid võttis siiski kuskil neli kuud aega enne, kui asjad paika loksusid. Pärast seda oli täiskäik edasi.