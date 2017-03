Matti Õunapuu disainitud kokkupandav elektriskuuter Stigo sõidab kuni 25 kilomeetrit tunnis ning selle sadulas on hämmastavalt mugav istuda. Sõiduki saab kahe sekundiga kokku panna ja kaasa võtta nagu ratastega kohvri. Stigo võtab vähem ruumi kui taburet. Ühe akutäiega sõidab see kakskümmend kilomeetrit ja laadida saab standardpistikust. Kokkupandunagi on see väga lahe – sale, hoogsalt kaarjas vorm kombineerib elegantselt metallipinda tumehalliga ning i-le on täpiks tibake oranži…