Dirhami kalamees rajab hiigelakvaariumi haidele

Kui merehulkuritest haide tulekud-minekud on oma ettearvamatuses märkamatud, siis vähemasti Dirhami lahe kaldal peaks juba 2019. aasta suvel suuri kõhrkalasid päris kindlasti näha olema. Kõlab nagu ulme, kuid EAS on investeerinud 2,25 miljonit eurot Euroopa Regionaalarengufondi vahendeid projekti Meritäht. Selle raames peaks valgele liivarannale kerkima kolmekorruseline veekeskus siseranna, lastele sobiva snorgeldamisbasseini ja haisid sisaldava hiidakvaariumiga. Projekti eestvedaja Mart Vahtel kinnitab, et keskuses muutuvad võimalikuks ka „sukeldumisreisid sügavikku“: kuni neli huvilist (et mitte öelda vabatahtlikku) saavat tulevikus 13 meetri sügavusele akvaariumipõhja laskuda miniallveelaeva abil.