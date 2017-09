Digifotograafia aabits algajatele ja edasijõudnutele

Digitaalse peegelkaamera (mida inglise keeles tähistab akronüüm DSLR) algajatele või taasärganud kasutajatele on äsja ilmunud „Digifoto kursus“ nagu taeva kingitus.

Tõsi on, et tänapäevane digitaalne peegelkaamera on ühest küljest väga mitmekülgne aparaat – tegelikult optikaga varustatud arvuti –, mis teeb kvaliteetsete fotode saamise võimalikult lihtsaks, kuid teisest küljest on just digikaamera funktsioonide paljusus see, mis teeb kaamera käsitsemise keeruliseks.