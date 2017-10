Diagnoos: vanatüdrukuliku mõttelaadiga isiksus

Psühhiaatri ja tema patsiendi vaheline suhe erineb näiteks gastroenteroloogi ja tema ravitava haige vahelisest suhtest. Kui kõhuvalu või luumurdu ravides võib arst ehk piirdudagi haige organi tohterdamisega, siis vaimse tervise spetsialistil tuleb tegeleda sellise ebamäärase substantsiga nagu hing ja vaim, tunded ja mõtted kogu nende haavatavuses.

Just terapeutiline suhe psühhiaatri ja haige vahel moodustab olulise osa ravi- skeemist – see on see „lobisemine“, mille üle umbusklikumad ironiseerivad, kuid mida kasutavad kõik psühhoterapeudid maailmas. Tablettidest ilma usalduseta jääb väheks. Usaldussuhe võib aga väga hästi töötada (mõnikord ka ilma tablettideta).

Sel esmaspäeval avaldas Päevaleht loo, kus noor naine kaebas populaarse Tartu psühhiaatri peale, et see muutis visiidi veidi nagu nilbeks kohtinguks, tehes komplimente naise kurvika keha kohta ning soovitades „raviskeemina“ kõrvalehüpet. Visiidi lõpul arst kallistas patsienti ja libistas näpuga üle vasaku rinna, kirjutatakse lehes.