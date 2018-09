Deniss Metsavas on Afganistani veteran, kes ootas "pikka ja muutusterohket elu"

„Kui inimesel on piisavalt tahet, on ta absoluutselt kõigeks võimeline. [--] Sõjandus pole mu ainus huvi, kuigi see on kõige kaalukam. Ees on pikk ja muutusterohke elu. Peamine on olla valmis perspektiivideks, mitte vaadata toimivat häguse pilguga,“ rääkis tolles raskele klantspaberile trükitud propagandaväljaandes Metsavas, kes oli teose valmimise ajal majori auastmes ning teenis Kaitseväe peastaabis suurtükiväe inspektorina. Ta oli oluline tegelane: tegeles suurtükiväe arendamisega, aga ka suurtükiväe üksuste ja miinipildurite üksuste töö korraldamise ja tegevväelaste väljaõppega.