Demokraatia kui „­komberuumi“ ulatus on vähenenud maailmas juba kaksteist aastat järjest, väidab mõttekoda Freedom House eelmisel kuul avaldatud iga-aastases ülevaates.

Raportile eessõna kirjutanud Freedom House’i president Michael J. Abramowitz ütleb seda juba pealkirjas – „Demokraatia on kriisis“. Vabad valimised, ajakirjanduslik vabadus, seaduse järgimine – kõik need saavutused on kõikjal vähikäiku tegemas.