DEBATT: Kiviliikumise eestvedaja Epp Petrone kohtub geoloogiga

Kaks kivisõpra võttis vastu geoloog, Tartu ülikooli arendusprorektor Erik Puura, kellel Stockholmi kuninglikus ülikoolis kaitstud doktorikraad keemiatehnikas.

Petrone kurdab, et tema kivipoes on suured ümberkorraldused. Saabus nõuandja, kelle soovitusel kõik kivid pannakse tähestiku järjekorda. Selleks tuli kõik kivid riiulitelt tõsta poe keskele kokku ja hakata neid uuesti välja panema. Ahhaadid läksid üsna algusse.

Uudejüll on oodanud Puura kabineti diivanil vaikselt, kui Puura fotograafile kätte näitab, milliste rakursside alt TÜ peahoonet pildistada ei tohi. Puural on kogu peahooneesine kabinetiakendest justkui peo peal. „Igal pool on trellid ees!“ rehmab ta käega.

Petrone ja Uudeküll ei kavatse piirduda Kalliskiviraamatuga, järge on oodata juba sügisel ning plaanis on kolmaski osa.

Erik: Ma olen Eestis üks väheseid, kes oskab modelleerida hüdrogeokeemiat. Kui sa mingi kivi vette paned, siis ma oskan ennustada, mis selle keemilise koostisega juhtub. Selleks on loodud väga keerulised arvutiprogrammid, mis arvutavad termodünaamilist tasakaalu. Kui me paneme lubjakvi või kvartsi vette, siis sinna vette ikka midagi lahustub. See on väga huvitav.

Epp: On jah huvitav.

Erik: Mul on teile ülesanne. Oskate te umbes öelda, kui palju keedusoola saab lahustada liitris vees?

Kristi: Ei oska.

Epp: Peab midagi pakkuma?

Seal tekib mingil hetkel küllastumine.

Erik: Tekib, see on umbes 330 grammi.

Epp: Ma oleks pakkunud kilo.