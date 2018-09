Danske vilepuhuja tuli pärast Ekspressi lugu kapist välja: magan öösel rahulikult

Danske Bank Marketsi Eesti üksuse juhina töötanud Wilkinson kinnitas Taani lehele Berlingske, et saatis Kopenhaagenis asuvale juhatusele raporteid Eesti filiaali tegevuse kohta. Kokku oli selliseid ülevaateid neli. Viimase raporti saatis ta neli kuud enne, kui 2014. aasta aprillis töölt lahkus.

Teemast on saanud Taani ajakirjanduse tänase päeva peauudis. Wilkinson tunnistas Berlingskele, et tema nö kapist välja tulemise põhjuseks on Eesti lehes Eesti Ekspress ilmunud artikkel.