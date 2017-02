D-vitamiin – võlurohi külmetuse ja vähi vastu

Päikesepuuduses vaevleval põhjamaalasel pole pääsu. Lahendus: apteek, D-vitamiin.

Äsja British Medical Journalis ilmunud uuring näitab, et D-vitamiini preparaadid on võluvõti, mis talvisel ajal aitab külmetushaiguste perioodil terve püsida. Need, kes tarbivad D-vitamiini, haigestuvad vähem grippi ja ka lihtlabasesse nohusse, neid tabavad harvemini ka külmetushaiguste tüsistused, näiteks kopsupõletik, sedastab uuring. See kõik kokku tähendab, et haigekassa raha kulub vähem.

See viimane lause toob sära silmisse tervise- ja tööminister ­Jevgeni Ossinovskil, kes jagab värsket teavet oma Facebooki-küljel.