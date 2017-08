Shutterstock

Alates viimasest finantskriisist on traditsiooniliste pangalaenude kättesaadavus ettevõtjatele märkimisväärselt vähenenud ja see on ka üks ühisrahastusäri tekkimise põhjustest. Kuigi globaalsed laenumahud ei ole märkimisväärselt vähenenud, antakse enamik uutest laenudest pigem suurtele ettevõtetele, väikesed ja keskmised ettevõtted peavad aga oma äriprojektide rahastamisel pöörduma alternatiivsete kapitaliallikate poole.