Olite 1990. aastail CIA ohvitser Moskvas? Kas venelased teadsid, et olete CIAst?

Jah, venelased teadsid. Meil oli ka ametlikke kohtumisi.

Kas Moskvas oli ka hetki, kui tundsite ohtu?

Ei, pigem mitte. Tundsin rohkem ohtu neis kohtades kus tegelesime terrorismiga.

Raske oli see, et Moskvas olin pidevalt jälgimise all. Oli juhus, kus sattusin autoavariisse ja miilits tuli minuga rääkima. Minu „saatetiim“ läks siis miilitsa juurde ja ütles, et see polnud minu viga. Kui tänaval kurjategija oleks rünnanud, siis ilmselt „saatetiim“ oleks mind kaitsnud.

Me pidime kaitsma oma allikaid (allikad on need, kelle kohta käib termin „agent“ – toim.) ja tundsime rohkem hirmu, et ei ohustaks neid.

Kui nad tahaks teid segada, siis saadetaks teid lihtsalt maalt välja?

Jah, traditsiooniliselt nii käib. Võib-olla annavad veidi kere peale, aga ei tapa.