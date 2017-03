Cherchez la femme: Marine Le Pen

Naistepäeva puhul saab öelda, et esimest korda on Euroopa kolme tähtsaima riigi mõjukaimad poliitikud naised. Saksamaal Angela Merkel. Suur­britannias Theresa May. Prantsusmaal Marine Le Pen. Viimane pole küll võimul ja vaevalt sinna ka saab, aga ta on olulisim Prantsuse poliitik – tema järgi, tema suhtes või tema vastu joonduvad Prantsuse ülejäänud poliitikud.

Marine Le Peni (48) on raske iseloomustada. Wikipedia ütleb tema kohta „parempopulist“ ja see on ka ajakirjanduses enim kasutatud termin. Immigratsiooni ja islami vastane, see on teine sage iseloomustus. Tema isa, Rahvusrinde (Front National ehk FN) asutaja Jean-Marie Le Pen on antisemiit ja vandenõuteoreetik. Kui Marine koolis käis, hüüdsid õpetajad teda „fašisti tütreks“. Kaheksa-aastasena elas Marine üle pommiplahvatuse – isa tapmiseks mõeldud lõhkekeha purustas küll kodumaja seina, ülakorrusel maganud lapsed jäid terveks.