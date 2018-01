Brigaadikindral Martin Herem: kas ajateenistus on liiga raske? Ma ütlen, et ei ole

Seni varjus püsinud Martin Herem on viimastel nädalatel uue ametikoha väljakuulutamise tõttu rääkinud enam-vähem kõigis meediakanalites. Tavaeestlasele hakkab juba pilt uuest kaitseväejuhist ette saama: pikk mees, ülilühikese juukseharjasega, vaatab altkulmu, aga otse silma (või kaamerasse). Räägib selgelt ja tõsiselt ning on silmanähtavalt heas vormis. Aga et aru saada, mis on kaitseväelase sees, tuleb sageli alustada kirjandusest.

Kes on teie lemmiktegelane Švejkis?

Mul ei olegi seal lemmiktegelast, olen nii kaua sõjaväes teeninud, et enam miski ei tundu seal naljakas. Minu meelest on juba igapäevaelus nii palju lollust.

Ma katsun ikka ilukirjandust ka lugeda, et säiliks keele- ja sõnaseadmisoskus. Ja vahel on vaja teha midagi täiesti tööst teistsugust, muidu küpseb aju ära ja tekib stress.

Ma eitan muidugi, et mul oleks mingisugune pinge. Aga võib-olla on depressioon? Vahel on väga raske olla. Viimasel ajal üsna tihti tahaks kaitseväest ära minna.