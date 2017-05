Brexiti autor Nigel Farage: „Pole võimalik ühel ajal olla sõltumatu riik ja Euroopa Liidu liige“

Te saite oma tahtmise! Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust, Brexit on käima lükatud. Kas Brexit on teie meelest ka Eestile mingil moel kasulik?

2004. aastal, kui teil oli Euroopa Liiduga ühinemise referendum, käisin ma Eestis, sõitsin ringi ja tegin kampaaniat. Ma sain teie positsioonist suurepäraselt aru – „Hüvasti, Moskva!“ ja „Tere, Euroopa“! Kuid nüüd olete te mõnda aega euroliidus olnud ja ehk on aeg küsida, mis see euroliit õieti on. Eestlased on alati tahtnud olla vabad ja ise oma maad valitseda, mitte olla võõra impeeriumi võimu all. Kuid pole võimalik olla ühel ja samal ajal sõltumatu, demokraatlik riik ning Euroopa Liidu liige. See lihtsalt pole võimalik, need asjad välistavad teineteist. Euroopa võiks toimida paremini kui see praegune mudel. Rahvusriigid peavad omavahel loomulikult koos töötama, kuid mitte olema poliitilises ühenduses. Mulle ei meeldi üldse idee Euroopa armeest, sest selle eesmärk on nõrgendada NATOt ja Ameerika mõju. See oleks ohtlik viga. Kui me vaatame ülemaailmseid SKT näite, siis kõige paremad tulemused on Euroopast väljaspool. Eesti ei peaks üldse kartma oma väikest rahvaarvu. Norras on kõigest viis miljonit inimest ja nad on väga edukad!

Eks neil ole muidugi naftat ka.

Jah. Aga Šveits? Mis neil on?