Brexit kui Euroopa Liidu jalaluumurd

Sageli on haigus või õnnetus hoopis varjatud õnnistus, mis sunnib inimese oma elu ümber hindama, aja maha võtma, midagi radikaalselt muutma. Murtud jalaluu võib olla katalüsaatoriks uuele elule, mida enne ei saadud või juletud alustada, nüüd aga ollakse sunnitud. Brexit ongi Euroopa murtud jalg. Vigastus on viis näidata, et midagi oli valesti, midagi on vaja muuta, vaja olukorra üle järele mõelda, midagi teistmoodi teha, võib-olla hoopis otsast alata.