Brexit ja inglaste rahvuslik ärkamine

See on nüüd otsustatud – nädala pärast, 29. märtsil 2017, alustab Ühendatud Kuningriik ehk mandripäraselt Suurbritannia ametlikke lahkumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga.

Teadet selle kohta oodati tegelikult varem. 13. märtsil saavutas peaminister Theresa May selle, et Briti parlamendi ülemkoda kiitis heaks EList väljumise seaduse, mis oli eelduseks ELi lepingu artikli 50 (liikmesriigi väljaastumine) käikulaskmiseks. Oodati, et proua May võtab sedamaid ühendust Brüsseliga ning teatab soovist lahutust alustada.