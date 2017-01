Bluff või tõsi? Kas eestlanna portaalil OhmyGossip on tõesti 1,3 miljonit jälgijat?

Pärast Eesti Ekspressi eilset lugu, et kunagise tõsiselusarja „Robinsonid“ täht Helena-Reet Ennet kogus Twitteris 1,3 miljonit jälgijat, millega ta edestab mäekõrguselt teisi eestlasi, kerkis kahtlus, kas kõik need jälgijad on päriselt olemas.

Ekspressiga võttis ühendust ingliskeelse veebiportaali Estonian World üks asutajatest ja peatoimetaja Silver Tambur. Ta avaldas arvamust, et mitmed Eesti Ekspressi loos Enneti juhitava portaali Ohmygossip kohta avaldatud sotsiaal- ja veebimeedia arvud ei klapi.

„Esiteks, lihtne TwitterAudit check ütleb, et Enneti @Ohmygossip 1.3 miljonist järgijast 58 protsenti on "fake", ehk mitte päris. Tõsi, ka järelejääv 42 protsenti ehk 547 000 järgijat on siiski tubli saavutus. Teiseks, Enneti väide, et Ohmygossip lehel on päevas 150 000 lugejat, on 99-protsendise tõenäosusega vale. Estonian World asub Alexa.com globaalses pingereas 408 723. kohal. Ohmygossip.com ranking on Alexa.com andmetel 1 186 058. kohal – ehk siis pea kolm korda kehvem positsioon võrreldes Estonian Worldiga.“