BLRT sisetüli jõudis Riigikogusse

Eelmisel aastal, kui seni peamiselt motosportlasena tuntud Anastassia Kovalenko poliitikasse läks, sotsiaaldemokraatlikku parteisse astus ja kohalikel valmistel kandideeris, tõusis Toompeal päevakorda ka väikeaktsionäride õiguste teema.

Anastassia isa Valeri Kovalenko on BLRT vähemusosanik, kelle tüli ja kohtuvõitlused laevatehase suur­omaniku Fjodor Bermaniga on aastaid täitnud ärimeedia lehekülgi. Juristiks õppinud Anastassia ise on samuti selles vaidluses kaasa löönud.

Pall hakkas veerema mullu sügisel, kui Riigikogu õiguskomisjoni külastasid mullu loodud MTÜ Eesti Väikeaktsionäride Liit esindajad. Kohe kerkisid aga kahtlused, et suurte sõnade varjus aetakse kitsamat asja.