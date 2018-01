Bingeline seriaaliaasta 2017: Mis on parimad ja mida oodata?

„Ozark“

(Netflix)

Ontlik raamatupidaja/finantsnõustaja kaotab ühel päeval kogu oma senise elu. Selgub, et partnerid tema väiksest finantsettevõttest on tüssanud narkokartelli, kellele pole neilt miljonite varastamine just meeltmööda, ning ta abikaasa on pikemat aega bänginud võõrast vanamehejorssi.

Et elu ja lagunevat peret siiski päästa, põgeneb ta väiksesse suvekülla, et seal narkokartelli jaoks raha pesta ja enda truudust ning elu väärtust tõestada. Looduskaunis külas satub ta vastamisi eluheidikutega, kes ta hea meelega maha lööks; elama alasti ringi jalutava lootusetult haige vanamehe juurde; rikub kohaliku heroiinifarmeritest perekonna äri kulgu ja saab sappa geist FBI agendi. Ta elu kukub sellise hooga kuristikku, et ilmselt mõtleb ka mõni vaataja käe Xanaxi-purgi järele sirutada. Iga ootamatu jama taga on järgmine ­ootamatu jama.