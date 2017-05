Pharmakon on New Yorgi noise’i-preili, punkarite tütre Margaret Chardiet’ (snd 1990) sooloprojekt, mis on käesolevaga juba kolmanda albumini jõudnud. Pharmakon ei ole teab mis kõige radikaalsem harsh noise, siiski näib selle iseloomustamiseks sobivat kõige paremini sõna „toores“: industriaalsed surinad-jorinad-tärinad ründavad kuulajat elektriliste piinatööriistadena, mille kohal kõrguvad Chardiet’ bestiaalsed kisendused.