Batmani Kassnaine jumaldab Eestit: „Teil on isegi taevas sinisem!”

Kas mäletate totakat ja naiivset, kuid siiski kaasahaaravat teleseriaali, kus kaks sukkpükstes superkangelast – Batman (Adam West) ja Robin (Burt Ward) – puhastavad Gotham City linna ohtlikest pahalastest? See jooksis Ameerikas 60ndate lõpus.

Eestiski 90ndatel teles olnud populaarne seriaal meenub paljudele tänu seal nähtud koomilistele kaklusstseenidele, kus maksa- ja lõuahaake saatsid humoorikad heliefektid ja ekraanile ilmunud lööksõnad „Pow!“, „Bam!“, „Zonk!“ jne (eesti keeles näiteks „Laksaki!“ või „Mauhti!“).

Kuid enim äratundmisrõõmu tekitab „Batmani“ koomiksi järgi vändatud „1960ndate TV fenomeni“ eriti meeleolukas ja lausa sõltuvust tekitav tunnusmeloodia „Da-da-da-da-da-da-da-da, Bätmääään!“.

Batmanil ja Robinil tuli ­seriaalis rinda pista erinevate kaabakatega. Kuid seal figureerib veel üks tegelane, kes pole otseselt hea ega paha – kord rivaalitseb Batmaniga, siis üritab teda hoopis võrgutada ehk on ta liitlane – see on seksikas Kassnaine ehk Catwoman, keda mängis kahel hooajal näitlejatar Julie Newmar.