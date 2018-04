Ega ma ei teagi, kas Aviciil (kodanikunimega Tim ­Berglingil) õnnestus karjääri alguses üldse ööklubides esineda. Ta oli kiire ja kõrge lennuga ning tema tõus ühest interneti foorumites oma lugusid jagavatest ja möllavatest tuhandetest noorukitest staariks jäi EDMi tipp­aega. Nii et ta oli üsna kohe üsna suurtel lavadel – kontsertsaalides, staadionidel, hiiglaslikel festivalidel, kus publikuarvu rehkendati sadades tuhandetes. Sellistel lavadel, keset hüperkirevat efektide mäsu, esines Avicii iga nädalavahetusel. Maailma eri otstes. Periooditi ilmselt nii, et ei jäänud õhtutki vahele. Nii möödus ta elu lavadel, lennukites, lennujaamades ja hotellides, kus tekkivaid tüsistusi ta mõnuainetega leevendas, aeg-ajalt stuudiosse varjudes. Kuni ta aastal 2016 tuuritamisest erru läks. Olles vaid 27aastane. Vabandas fännide ees, et tervis ei pea vastu.