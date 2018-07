Räppar San Hani on oma mixtape’ga “Autorollo” naasnud juurte juurde ja on raskemini mõistetavast kunstiliselt suunalt naasnud selgemini arusaadava oleku juurde. Mõni lugu näitab kõike väga selgelt. Näiteks “Stroomi” osutab reljeefselt nimetatud kandi Säästumarketit, Nestet ja ühiselamuid ümbritsevale tumedale maailmale. On hästi viidatud kurva elusaatusega inimeste eluolule ja julgelt võib väita, et sellel lool on sisu olemas. Samas sellele järgnev “Subaru” nii sisukas ei ole. Võib mõista, et loos viidatakse triibu tegemisele ja pidutsemisele, aga selle loo lüürikas on ka nüansse, mis ei õigusta end üldse.