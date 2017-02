Aus "Tumedamate varjundite" arvustus: seksi näeb pärast 20 minutit

Universal/Forum Cinemas AS - ESTONIA

POSITIIVSET KA: Dakota Johnson on selles osas kuidagi seksikam

Kinno jõudis "Viiskümmend tumedamat varjundit". Kas teos vastab kõikidele ootustele? Vastab ajakirjanik Dannar Leitmaa.

Seks oli kuidagi ära nuditud. Ehk nägi ainult tisse ja tagumikke. Lisaks oli eelmises filmis 20 laksu naise tagumiku pihta, seekord 4. Lisaks oli ka seks alati ühesugune - naine on millegagi kinni, mees teeb keelekat, siis keerab naise käpuli ja vajutab punnis musklitega tagant umbes neli korda ja seejärel on juba kaader voodikohalt, kus nad lamavad.

Christian oli endiselt väga muna, nuttis öösiti unes ja tahtis Anaga abielluda. Ana oli väga iseseisev ja ei võtnud Christiani raha vastu, lõi enda ülemust jalaga munadesse ja sai seejärel ise kõrgele kohale, kuna Christian lasi tema ülemuse lahti lasta. Tõeline göörl pauer!

Ana küsib ka koguaeg, et kas see maja on sinu oma.