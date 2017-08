Augustibluusi peaesineja Eric Gales - ülehelikiirusega bluusimasin

Kitarrist Eric Gales, üks Augustibluusi peaesinejaid, sündis 1974. aastal. Juba kümneaastaselt peeti teda muusikaliseks imelapseks, kahekümneselt mängis ta laval koos superstaari Carlos Santanaga. Ta on loonud väga omanäolise ja jõulise sulami erinevatest mängustiilidest. Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan ja hea isiklik sõber Eric Johnson on ehk tema mängulaadi kõige rohkem mõjutanud ja neid mõjusid võib Galesi muusikas ka kuulda. Aastate vältel on ta koos esinenud väga paljude kuulsate muusikutega, ka koos kunagise Jimi Hendrixi bändi liikmete Mitch Mitchelli ja Buddy Milesiga.

Galesi mängustiil on ebatavaline, kuid samamoodi ebatavaline on ka see, et ta mängib kitarri vasaku käega, bassikeeled allpool. Seejuures ei ole ta vasakukäeline! Kuid Ericu vasakukäeline vanem vend, kes talle kitarrimängu õpetas, lasi tal just niimoodi pilli kätte võtta. Ja väike Eric ei osanud kahtlustadagi, et midagi ei klapi...