Augud Ossinovski hambaravis

Eelmise nädala lõpus teatas tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, et kuna täiskasvanute hambaravihüvitisele kulub aasta lõpuks oodatust poole vähem riigi raha, soovib minister hüvitise tõsta 30 eurolt 50 eurole. Haigekassa eelarves oli 2017. aasta teise poolaasta hüvitiseks ette nähtud 6 miljonit eurot. On möödunud kolm kuud ning hüvitist on kasutanud 34 000 inimest 1,4 miljoni euro eest.

Miks siis inimesed hambaravihüvitist ei kasuta? Põhjus on proosaline: ligi 70% hambaraviteenuse­ osutajaid pole haigekassaga vastavat lepingut sõlminud. See tähendab, et kuigi riik on loonud võimaluse täiskasvanutel soodsamalt hambaravi saada, pole seda võimalik kasutada, kuna hambaravikabinetid ei tee haigekassaga koostööd.