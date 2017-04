Ats Joorits: Kirik tahab haldusreformi kaudu inimeste ellu hiilida

Kirik on aktiivselt kaasatud meediapilti, peavoolumeedia kajastab reeglipäraselt usujuhtide tegevust, religioossete voolude esindajad istuvad TV diskussioonistuudiotes ja kommenteerivad kõike alates Brexitist kuni kooseluseaduseni, teoloogilised seisukohad on kujunemas justkui ühiskonnaelu hindamise mõõdupuuks. 25 aastaga on ateistlikust riigist saanud kodanikuühiskond, kus religioosne sõnum on intensiivne ja võib tulevikus ühiskonna liikumist tänasest oluliselt konservatiivsemas suunas mõjutada.

Selle foonil ei tule muidugi üllatusena EELK peapiiskop Urmas Viilma ambitsioon kasutada haldusreformi kui käepärast sammu kiriku rolli suurendamiseks. Peapiiskop maalib valdade liitmisega tekkivast olukorrast pildi, kus tuhanded inimesed üle Eesti korraga jäävad kohalikust haldusvõimust eemale.