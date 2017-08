See tähendab, et Pauluse advokaadid käivad kohut, Paulus ise istub kartseris, kuhu vangla on allilmaliidri määranud, sest ta ei täida korraldusi.

Viru vangla määras Pauluse tööle finants- ja majandusosakonda majandustööde abitööliseks ehk koristajaks. Paulus keeldus, viidates haigele seljale. Vangla karistas Paulust kartseriga. Paulus kaebas asja kohtusse.