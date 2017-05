Arvutiga koos viimase sekundini

Kui nii minema peaks, saab see mure reisivatele eestlastele senisest veel lähedasemaks. Sest üsna lähedal on ta juba niigi: läbi Kuveidi, Araabia Ühendemiraatide või Egiptuse väga paljud Eestist tõesti Ühendriikidesse või Suurbritanniasse ei reisi, ent keelunimekirjas juba oleva Türgi kaudu lennatakse küll. Kuigi teekond on veidi pikem, on nii sõita olnud üsna mugav ja soodne.

Istanbuli lennujaam on üldiselt meeldiv paik, kuid kui juhtub midagi veidigi ettenägematut (suurem lumesadu, riigipöördekatse vms), võib minna päevi, kuni Turkish Airlines oma katkikärisenud lennuvõrgu ära paigata suudab. Ootamatused ja Istanbul on umbes sama toimiv komplekt kui peaminister Ratas stand-up comedy laval. Seetõttu olin Istanbulist Londonisse suunduva lennu eel veidi ärevil, mismoodi Turkish Airlines järjekordse saatuselöögiga toime on tulnud. Kujutasin juba ette, kuidas arvuti paksu jope sisse pakin ja ta niimoodi kohvris saatuse hoolde usaldama pean.