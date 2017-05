Arvo Sarapuu avameelne usutlus: „Mulle on kuradi palju haiget tehtud. Ja ma ise olen ka teistele teinud.“

Sarapuule kujutab majandus karmi konkurentsivõitlust. „Kõik olid sõbrad siis, kui võeti riigi käest – toimus erastamine-ärastamine. Täna võetakse sinu käest. Mina oma asju käest ära ei anna.“

„Majanduses kehtib põhimõte, et annad tüki käest ära, enam tagasi ei saa. Poliitikas see ei kehti. Majanduses oled tänaval ja võitled.“

Sarapuu kirjutas lahkumisavalduse möödunud neljapäeval, kui prokuratuur teatas, et kahtlustab teda prügifirma Baltic Waste Management salajaseks osanikuks olemises ja tolle ettevõtte soosimises.

See pole ainus kord. Sarapuu ajalugu vaadates jääb mulje, et osaluste peitmine ongi tema käekiri. Arvo jääb mõtlikuks ja tunnistab: „Seal, kuhu ma lähen, hakkab kohe sagin. Palju lihtsam on, kui ma oma nägu ei näita. Siis lähevad asjad sujuvamalt.“

Ta usub, et langes julma poliitilise vandenõu ohvriks.

Meie intervjuu pidi tulema terav, täis intriige, pettuste võrgustikku. Kui aga ühes vaikses restoranis trehvame, selgub vapustav asjaolu.