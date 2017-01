Artikkel Maikeni laulukoolist ajendas lauluõpetajaid ühisavaldust tegema

Eesti Ekspressis läinud nädalal ilmunud artikli peale, mis käsitles Maikeni laulukooliga seotud ohtusid, reageerisid pühapäeval muusikapedagoogid ja Eesti Muusikaõpetajate Liit ühisavaldusega, leides, et Eesti Ekspressis avaldatud lugu oli vajalik.

„Noorte lauljate hääletraumade probleemi tõstatanud artikkel on leidnud suurt positiivset vastukaja muusikapedagoogika, interpretatsioonipedagoogika, interpreetide, muusikaliitude, teadlaste, huvihariduse esindajate ja muusikaharrastajate seas, kes on pidanud teema algatust aktuaalseks ja väga vajalikuks,“ seisab avalduses. „On oluline mõista, et artikkel oli ajendatud murest, mitte vastandumise eesmärgil. Seoses sellega on otsustatud kokku kutsuda avalikuks konstruktiivseks ja harivaks diskussiooniks kõik teemast huvitatud osapooled. Kohtumine toimub Georg Otsa nimelises Muusikakoolis, aeg täpsustub.“

Avalikule arutelule said kutse kõikide Eesti laulukoolide ja laulustuudiote õpetajad, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts, Eesti Füsioterapeutide Liit, Eesti Logopeedide Ühing, Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit, Eesti Esitajate Liit, lauljate konkursside korraldajad ja teemaga seotud teadlaskond.

Artikkel tekitas teravaid emotsioone, nagu oleks keegi herilasepesa sorkinud.