Arnold Rüütli tundmatu võitlus nõukogude võimuga

See raamat pidanuks algama peatükiga 13aastasest Arnold Rüütlist, kelle kodutallu ilmus sügisööl 1941 salk metsas redutavaid punaväelasi. Kutsumata külalised tagusid püssipäradega aknale.

„Kuna isa oli omakaitses, oli tal relv,“ jutustab Rüütel raamatus. „Tegelikult oli meil kodus isegi kaks relva, nii et ka mina sain ühe. Isa tegi rehealuse väravad lahti ja kes siis esimesena tulistas, ei oska ma öelda. Arvan, et nemad. Punaväelasi oli rohkem ja meie maja piirati sisse. Mina kaitsesin maja ühelt ja isa teiselt poolt. Vastastikku tulistamine käis hommikuni. Jumal tänatud, et ühtegi ohvrit ei olnud.“

Fantastiline info. Aga miks autor öisest lahingust pikemalt ei kirjuta? Praegu ei saa me teada isegi seda, kas Rüütlid kasutasid enesekaitseks jahi- või vintpüsse või hoopis revolvreid. Vaevalt neil automaate või kuulipildujaid kodus oli.