Armour - kuidas, millega ja mille või kelle eest peaksime end kaitsma?

Mis iganes liiki kultuuri tarbima asudes teeme seda ikka teatud ootuste, ettekujutuste ning (ükskõik kas positiivsete, negatiivsete või neutraalsete) eelarvamustega. Raamatut lugema hakates tuleneb see ootus pealkirjast ja ehk ka sisukokkuvõttest, filmi puhul näiteks treileri vaatamisest, enne kontserti on teatud assotsiatsioonid esitajaga ning vast ka helilooja ja teose endaga, jne jne. Sama on ka kunstiga. Minnes vaatama näitust „Armour“, kus 25 Eesti noorema põlvkonna ehte- ja sepakunstnikku esitlevad oma nägemusi ja tõlgendusi ajaloolisest soomusrüüst või turvisest läbi erinevate kehaehete jm objektide, oli mingi eelarvamus ja ootus kahtlemata olemas, ent nähtu üllatas siiski tugevalt – ning pigem positiivselt.