Armin Kõomägi: Inimkonna hümn. Sõnad Valdur Mikita, viis Arvo Pärt

Valdav enamik minu sõpradest ja tuttavatest ei olnud traditsioonist aastavahetusel hümni mängida teadlikud. Ka ma ise ei olnud. Selles valguses tundub hümniskandaal üllatav. Kuigi ei peaks. Maailm, kuhu lisandub igal aastal üle 80 miljoni uue inimese, on kattumas kirglikkuse looriga. Ning kirglikud, tuleb välja, on kõik. Ka meie, eestlased, vaatamata kliimale ja distantseerumist soodustavale demograafiale.

Maailmas on ligikaudu 200 riiki, igaühel neist oma lipp, vapp ja hümn. Selline sümbolite kolmainsus on seega osa mingist üleilmsest vaikivast kokkuleppest. Et kui on riik, siis peavad tal olema need kolm atribuuti. Ent näiteks sellist kokkulepet, et hümnil peavad kindlasti olema sõnad, ei ole. Nelja riigi hümnil sõnad puuduvad. Kõik nad asuvad Euroopas. Nii et hümn ei pea olema kiidulaul, see võib olla ka lihtsalt üks patriootlikult kõlav muusikapala.

Hümniskandaali järellainetuses mõtlesin, mis viib kokku sellised kaks asja nagu kalendaarne aastavahetus ja Eesti Vabariigi riigihümn. Kas see sekundipikkune hetk, kus üks aasta vahetub teisega, omab mingit märgilist tähendust meie riigi ajaloos.