Armand Koka arvustus: TOA – lusikakaupa lõunamaist päikest

Nimi on tõesti tagasihoidlik ja räägib otsekoheselt sellest, mida sees oodata on. TOA asub väga käidavas, et mitte öelda rahutus kohas, kust jalakäijad püüavad mööduda kiirustades ning autod ja bussid pidevalt mööda vuravad. Maja otsaseinas asuvast uksest sisse põigata on aga väga lihtne – vaid paar sammu kõnniteelt kõrvale.

Meeleolult on TOA siseilme esmapilgul kergelt Indo-Hiina-hõnguline: raskest täispuidust mööbel ja tüüne, kuid sugugi mitte uinutav meeleolu viib mõtted Tai või Vietnami kanti, ehkki siinkirjutaja küll kumbagi oma silmaga näinud pole.