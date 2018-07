Ärinaine sai Indias petta: Eesti aukonsulil pole inimeste aitamisest sooja ega külma

Enam kui miljonilise tiraažiga India ajaleht Deccan Chronicle avaldas 18. juunil oma võrguküljel artikli sellest, kuidas Eesti ettevõtja Nelli Osadolor Indias tüssata sai. Naine pöördus Bangalore'i politseisse ja teatas, et üks kohalik ettevõte on talle ligi 6000 euroga külma teinud.

Nelli Osadolor (38), kes figureerib ka nime Nelli Saar all, teatas India võimudele, et tal on kaubandusega tegelevad ettevõtted New Delhis ja Tallinnas. Aprillis kohtus ta Bangalore'is oma uue äripartneriga ning lõi temaga käed, ostmaks temalt kaupa. Kauba eest maksti raha ette ära, kuid hiljem selgus, et India äripartner on kogu raha sularahaautomaadist välja võtnud ning ei võta Osadolori enam jutule.

Artikkel nimetab ära ka tellitud kauba, kuid Nelli Osadolor ütleb, et see on tema ärisaladus. Naine nõudis India väljaandelt, et see võtaks artikli oma võrguküljelt maha. Seda ka tehti. Samuti palus ta oma advokaadi vahendusel, et ka Eesti Ekspress tema ärisaladusi India meediast ei refereeriks. Vastasel juhul ähvardas Ekspressi kohtusse anda.