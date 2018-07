Ärimees nõuab kunstikogujatelt tagasi enam kui 10 miljoni euro suurust laenu: "Olen räigelt petta saanud."

LOE KA: TALLINNA KOHTUTÄITUR JAHIB 57 MILJONIT EUROT MAKSVAT MAALI

Gershkovich, keda esindab vandeadvokaat Aivar Pilv, lõi Shchukiniga 2011.aastal käed, et koos äri teha. Lepiti kokku, et koos soetatakse hinnalisi taieseid, verifitseeritakse need ehk tõestatakse nende ehtsust ja müüakse siis kasumiga edasi. Gershkovich, kunsti alal enda kinnitusel täielik võhik, uskus, et pikkade traditsioonidega kunstikogujate suguvõsast pärit Shchukin on asjatundja, korraldab kõik ära ja aitab äriga head kasumit teenida. Kokku rahastas Moskva ärimees kunstiäri enam kui 10 miljoni euroga.

Kuid Shchukin ei ole väidetavalt esitanud mingeid tõendeid maalide soetamise, olemasolu, ekspertiisid ega hoiustamise kohta, rääkimata kasumi jagamisest.