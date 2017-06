Ärimees Ivar Valdmaa kaevandab Mustamäel raha

Ivar Valdmaa (53) on müünud Leningradi turul kapsast, kujundanud T-särke, otsinud õnne kinnisvaraturult, pidanud isegi tasulist kempsu.

Praegu juhib ta ehitusriistade rendifirmat Cramo Estonia, toodab moodulmaju ning on Eesti korvpalli meisterklubi Kalev/Cramo president ja kaasomanik.

Mees võiks vabalt varsti pensionile jääda, palmi all lesida või golfi mängida. Tema aga kihutab hoopis seitsmepenikoormasaabastega tulevikku, hakates raha kaevandama.

Tallinnas Mustamäel on Valdmaa ühes vanas tehasehoones püsti pannud salapärase „kullakaevanduse“. Kümnete meetrite viisi metallist riiuleid, millel urisevad sajad võrku ühendatud arvutid, tehes ööpäev läbi krüptoraha nimega Ether.

Valdmaa ütleb, et see on loodetavasti alles algus.