Arhitekt Koit Ojaliiv – tulevikutähest KUUks

Selle kümne aastaga, mis lahutab tulevikutähe lugu tänasest päevast, on Tartus, Tallinnas ja Berliinis tudeerinud noorarhitektist(36) saanud delikaatne ja meisterlik tegija. Tema büroo KUU, mida ta aastast 2011 koosningpeab, on olnud vist statistiliselt kõige edukam arhitektuurikonkurssidel osaleja. Mis sest, et on pälvitud peaasjalikult teisi ja kolmandaid kohti, äramärkimisi ja ostupreemiaid. „Oleme viie tegutsemisaastaga jõudnud sinna, et meid ka kutsutakse konkurssidele,“ selgitab Ojaliiv. Ehk siis avalikule võistlemisele tuleb tegelikult veel kinniste konkursside kujul lisa.