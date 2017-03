Ärge võtke „Eesti laulu“ liiga isiklikult

„Eesti laulu“ võitis Koidu ja Laura lauldud ja Sveni kirjutatud-produtseeritud „Verona“. Nii. Ei olnud sinu lemmiklugu, hoidsid pöialt hoopis kellelegi teisele, võib-olla isegi vihkasid „Veronat“, sest meenutas sulle Balkani poolsaare estraadimafioosode ettekujutust Bad Boys Blue 20 aasta taguse singli B-poolest, millel viirastub üleliigse rakia uimas kujutis Cherist. Sa saad pahaseks. Lärmad korra.

Jah, miks mitte, see on kõik okei. See käibki selliste lauluvõistluste juurde, et võidab ainult üks ja ülejäänud artistide ja lugude poolehoidjad jäävad kaotusvalust mõistusest ilma. Normaalne võistluslik kirg. Väga fine.