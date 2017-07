Üks tont käib ringi mööda maailma ööklubisid ja tutvumisplatvorme ning tema nimi on stealthing. Eestikeelseks otsetõlkes oleks see „varjamine“, täpsemaks sisuseletuseks aga vahekorra ajal salaja ehk partneri teadmata toimuv kondoomieemaldamine või -kahjustamine. Lausa trendiks nimetatud nähtusest, millega interneti hämaramatel äärealadel hiljem hoobeldakse, on sel kevadel kirjutanud isegi nii The Guardian, Forbes kui ka CNN.