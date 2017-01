AREENI TULEVIKUTÄHED: mis neist on saanud?

Areen on juba 12 korda aasta alguses tutvustanud huvitavaid, ägedaid ja nutikaid noori inimesi. Ja igal aastal on keegi meilt küsinud – aga mis on saanud neist, kellest te varem kirjutanud olete? Aga palun – ligi 200 lühemat ja pikemat aruannet.

2005  Tatjana Kozlova-Johannes (varem Tatjana Kozlova): Helilooja, kes on tulnud kolm korda Eesti muusika päevade preemia laureaadiks.  Nelly Drell: Maalikunstnik Drelli tööd olid üleval Pariisis rahvusvahelisel näitusel „Peace“ ja viimasel Kunstnike Liidu kevadnäitusel.  Kullar Viimne: On vahepeal operaatorina portsu dokumentaale filminud, viimastena on töös filmid president Ilvesest ja vürst Volkonskist. Režissöörina on valminud dokumentaalfilm naiskorstnapühkijast („Hing“, 2011) ja Eesti vabatahtliku katsumustest Ugandas („Kuidas ma Aafrikat päästsin“, 2014). Viimne on alustanud portreefilmi vitraažikunstnik Dolores Hoffmannist (valmib 2018) ja teeb ühena režissööridest minidokumentaale Eesti leiutavatest lastest (linastuvad 2017–2018). Loe veel: Share Tweet