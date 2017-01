Areeni arhiivist: Härra Ruus

Seoses Jaan Ruusi lakumisega taasavaldame temast avaldatud Areeni kaaneloo. Tekst ilmus esmakordselt 2013. aasta 22. novembril härra Ruusi 75. juubeli puhul.

Eesti Ekspressi pikaaegne filmiajakirjanik, maestro Jaan Ruus, keda paljud toimetuses härra Ruusiks kutsuvad, tähistab 23. novembril 75. sünnipäeva. Piisav põhjus, et oma lehes temaga pikemalt filmiajakirjaniku tööst rääkida. Juubilariga vestles Raul Ranne.

Mul on au tunnistada, et Jaan on paljuski mu maitset kujundanud. Olen temalt ikka küsinud, kas minna seda või teist filmi vaatama. Jaan on alati võtnud vaevaks vastata pikemalt, kui oleksin osanud oodata. No ja kui Jaan veel suitsu tegi, see oli aastaid tagasi, siis unustasime end sageli toimetuse suitsunurka jutustama. Vaat need olid põhjalikud ekskursioonid filmimaailma põnevatesse nurkadesse. Kahju, et me viimasel ajal nii harva kokku saame.

Mu grusiinist sõber, kel pole paraku aimugi meie filmidest, küsis, millised on Eesti filmid. Jutustasin siis, et eks nad on sellised rahuliku rütmiga ja vaoshoitud emotsioonidega kulgemised. Nagu me isegi. Kas ma eksisin?

Kõigepealt, mis asi on Eesti film? Kas me räägime mängufilmist, dokumentaalfilmist või animatsioonist? Näiteks soomlased teevad väga häid, tähelepanelikke, nüansirikkaid ja eluliste detailidega pikki dokumentaalfilme. On neid aastaid teinud. Kuid me anname hinnangu Soome filmile nende mängufilmide alusel. Aga ma arvan, et see, mis sa sõbrale ütlesid, kehtib Eesti mängufilmide kohta küll.

Milline on su meelest hea film? Mis sorti filmid sind vaimustavad?

Ühelauselist vastust pean ma nüüd mõtlema. See on umbes sama küsimus, et mis on hea kunst.

Helilooja Helena Tulve ütles ühes raadiosaates, et hea looming on vormi ja sisu kooskõla ning ühtaegu ootuspärane ja ootamatu. Hea looming annab võimaluse ära tunda ja samal ajal on see võimalus kohtuda tundmatuga. Mu arust sobib see ka hea filmi iseloomustamiseks.

Tähendab, mina ütleks natuke ühiskondlikumalt. Head on filmid, kus isiksuse ja ühiskonna konflikt on ootamatult ja vormikindlalt lahendatud.

Kui paljusid filme sa oma filmiajakirjaniku karjääri jooksul näinud oled?

Oota, las ma arvutan. 5000 tuleb vahest täis, 10 000 vist mitte.

Eeskätt popmuusikas tavatsetakse öelda, et kõik uus on ju ammu unustatud vana. Et kõik on varem ära tehtud, uued on vaid ehk detailid. Kas filmidega on sama lugu?

Uus aeg toob kunsti mõistmiseks juurde arvukamalt tegureid, pidevalt muutub perspektiiv. Uus põlvkond esitab kunstile ka omad nõudmised, iga uus sugupõlv peab ju õieti looma omaenda kriitika. Ajaga muutub vaatepunkt. Kui päevakohaseid näiteid tuua, siis praegu Sirbis toimuv meenutab kultuurivaenulikku proletkulti pealetungi omal ajal Nõukogude Liidus. Kriitika konstruktiivsuse nõue tuletab meelde kultuurivõimu terminoloogiat kaheksakümnendate aastate algul. Kui kaugemale minna, siis enne sõda, vaikival ajastul, nõuti positiivse rahvusterviku rõhutamist. Oleme praegu jälle ajas, kui rööpaid üritatakse ümber seada. Mis suunas, see ei sõltu üksnes Rosimannusest-Michalist-Kenderist-Ansipist, vaid eelkõige sellest, kellega liitub või keeldub liitumast Värske rõhu põlvkond.

Ühes filmiblogis märkasin su soovituste listi vanematest filmidest – “511 parimat fotot Marsist” (Andres Sööt, 1968), “Oktoober” (Sergei Eisenstein, 1928), “Juhan Liivi lugu” (Peep Puks, 1975), “Tuhk ja teemant” (Andrzej Wajda, 1958), “Viimasel hingetõmbel” (Jean-Luc Godard, 1960) ning “Fanny ja Alexander” (Ingmar Bergman, 1982). Ma ei küsi, miks konkreetselt need filmid, kuid huvitav oleks teada, mis üldiselt teeb sinu maitse jaoks ühest filmist suurepärase filmi?