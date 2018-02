Ardo Fury: kodust saavad alguse parimad mõtted

Ning plaati tutvustava turneega keevitavad nad veel ringi aprilli keskpaigani. Dead Furies esineb 9. märtsil Pärnus, 17. märtsil Rakveres, 7. aprillil Valgas ja 14. aprillil Viljandis.

„WE NEVER LEARN“

1990ndate alguse Ameerika Ühendriikide muusikaline underground kihises energiast ja entusiasmist. Samal ajal kui kogu tähelepanu oli suunatud teatud liikumisele Seattle’is, said rahulikult ja ilma liigse segadusse ajava tähelepanuta eksisteerida sellised gunk punk / garage punk-bändid nagu New Bomb Turks, Thee Headcoats, Rocket from the Crypt, The Mummies, The Devil Dogs jne.