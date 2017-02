Äraspidine ja hälbeline armastusromaan õe ja venna vahelisest armastusest

Madli Lippuri romaani „June/Julien” kandvaks teljeks on kirg, korraga lämmatav ja inspireeriv, kus suhe on tegelaste jaoks oma tõelise minani jõudmise ja selle säilitamise vahend.

See haarab tegelased üleni endasse, eraldab nad välismaailmast ja paneb looma mini­universumit, kus kehtivad teised reeglid. Selgelt joonistub välja paari ja kogukonna, laiemalt ühiskonna vastandumine moraalsetel alustel. Lugejaski kerkib sisemine konflikt: kas elada kaasa suurele kirele või õe ja venna üdini hälbelist suhet pigem võõristada ja hukka mõista. Lugemiskogemus ongi kahetine, kuna ühelt poolt on teoses kirjeldatud suhe äärmuslikult ebaharilik, eeskujuks Lolita lugu, teisalt on loodud ehedana mõjuv, ajast ja oludest kõrgemale kerkiv romantiline armastus, mis võrsub tõelisest hingesugulusest.