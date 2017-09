Riidega kaetud kõvade kaantega, kolmes suuruses ja kolmes värvitoonis märkmikud on sama suured kui Apple’i nutividinad. Need valmivad Tallinna Raamatutrükikojas. Ettevõtte tootmisdirektor Valdur Rebane ütleb, et tooted rändavad ookeani taha Rootsi partneri kaudu, kellel õnnestus Apple’iga leping teha paar aastat tagasi. Rebane ütleb, et trükikojale on see toode nagu iga teine: tehniliselt mitte eriti keerukas, ei valmi käsitööna ja pole ka teistest kõrgema kasumimarginaaliga. See pole ju Apple’i telefon, mis tuleb Aasiast 100 dollariga ja müüakse Apple’i poes 700 dollariga.