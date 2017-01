Apple’i asutaja Steve Jobsi graafiline elulugu on hullult äge

Kuulus kunstnik ja illustraator Jessie Hartland pani Steve Jobsi eluloo piltidena kirja.

Mida kaugemale jääb Steve Jobsi (1955–2011) lahkumine, seda selgemaks saab, et ta oli geenius, kellele pole asendajat. Apple’i tootevalik paistab täna silma peamiselt uute beibelike värvitoonide lisandumise poolest, Apple Watch ja 12tolline iPad Pro koos pliiatsiga ei tõusnud lendu, telefonid on mitut hooaega sama korpusega ja silmipimestavatest innovatsioonidest räägitakse unistustes, aga mitte Apple’i toodete lansseerimisel. Jobs oskas ühendada innovatsiooni, disaini ja kasutajasõbralikkuse ning armastanuvat öelda, et pole mõtet kasutajate käest küsida, mida nad tahavad – kõigepealt tuleb asi valmis teha ja siis panna kasutajad seda ihaldama.