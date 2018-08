Antalyasse, Antalyasse ehk sinna, tagasi ja veelkord sinna

On aprillikuine kolmapäev, ma istun Ekspressi väikses koosolekusaalis ning olen ebatavaliselt ärevil. Kell on nimelt juba 11.10, kuid hea kolleeg V, pärast keda jutujärg minuni peaks jõudma, ei näi kavatsevatki lõpetada. Ta aina räägib ja räägib pisut uneleval moel.

„Vabandust, aga mul hakkas paha,“ korisen korraga endalegi ehmatuseks ja tõttan ukse taha. Ja ega ma ju valeta. On täiesti arusaadav, et inimesel hakkab paha, kui kell 12.30 startiv Istanbuli lennuk on kohe väljumas, aga tema on ikka veel koosolekul ja kohvergi pakkimata.